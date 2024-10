Questa mattina nella frazione di Limpiddu in agro del Comune di Budoni, nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo del territorio portate avanti dal Corpo forestale e di Vigilanza ambientale, è stato individuato un gruppo di 15 suini non registrati all’anagrafe zootecnica nazionale. E' quanto riferito dalla Regione. È quindi intervenuta la task force regionale che ha individuato il proprietario dei maiali e proceduto al sequestro degli animali. Effettuati i prelievi e i campionamenti per gli esami di rito sulla presenza della Peste suina africana (PSA), al proprietario dei 15 capi sono state assegnate le prescrizioni per procedere alla regolarizzazione dell’allevamento e alla messa in sicurezza dei suini. Il detentore infatti potrà continuare ad allevare, una volta registrati i maiali, fatto salvo l’esito favorevole delle analisi per la PSA. Il sindaco di Budoni, Giuseppe Porcheddu, subito informato delle attività in corso, ha garantito la massima collaborazione, ha fatto sapere la Regione.

Sanzione. Al proprietario è stata contestata la violazione amministrativa del decreto legislativo 200 che prevede una sanzione di circa 10mila euro. “Sanzione che poteva essere evitata – afferma la Regione - accedendo alla procedura di regolarizzazione attraverso il metodo del cosiddetto ‘ravvedimento operoso’, frutto dell’accorto raggiunto tra Regione e ministero della Salute, che permette attraverso l’emersione volontaria dalla condizione di irregolarità di evitare il pagamento dei 10mila euro. Tale procedimento, se percorso dal proprietario, poteva quindi ridurre la sanzione contestabile a soli 430euro, dovuti per la violazione del regolamento di polizia veterinaria”.

PSA e sicurezza alimentare. “Anche la presenza di questi piccoli branchi, non registrati e quindi non sottoposti ai dovuti controlli sanitari, alimenta la diffusione della PSA o di altre malattie che, attraverso le macellazioni clandestine, possono creare gravi problemi alla salute dei cittadini – sottolinea la Regione -. Registrare e quindi controllare i suini è fondamentale per eradicare la Peste suina africana e garantire una filiera delle carni del maiale sicura per tutti i consumatori”.

I controlli. L’intervento di oggi si inserisce all’interno del programma di controllo e monitoraggio del territorio attivato dalla Regione, attraverso l’Unità di Progetto (UdP) per l’eradicazione della PSA in Sardegna, nell’ambito delle azioni di contrasto alla diffusione e alla presenza della peste suina in tutta l’Isola.