“La risposta della Commissione Europea sulla questione peste suina in Sardegna conferma le nostre preoccupazioni, ovvero quelle che le attività di controllo ed eradicazione della patologia africana che colpisce il bestiame isolano, abbiano subito inspiegabilmente una battuta d’arresto. Questo territorio non può permettersi di compromettere gli importanti progressi recentemente compiuti in Sardegna, le istituzioni locali prendano immediati provvedimenti”.

Lo sottolinea l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao, in collaborazione con il deputato pentastellato Alberto Manca, dopo la risposta ottenuta dal commissario europeo Vytenis Andriukaitis alla sua interrogazione sui “Mancati piani di eradicazione della peste suina in Sardegna”.

“La Commissione Europea – ha spiegato Corrao – ha risposto all'interrogazione dichiarando che relazione finale di audit dovrebbe essere pubblicata entro la fine di gennaio 2020, conformemente alle procedure della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare”.

“Questo fine settimana sarò in Sardegna – ha concluso – e visiterò con l’On.Cadeddu la località di S’Ena Arrubia per verificare la situazione e discutere delle altre azioni in campo che stiamo mettendo in atto. Incontrerò anche l’On.Manca per discutere di Peste Suina e non solo. Approfitterò con questa visita in Sardegna, a cui seguiranno altre, per attivare un nuovo progetto per il coinvolgimento dei territori attraverso il #PoliticalCanvass che riguarda l’organizzazione del Movimento 5 Stelle”.