L’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste suina africana in Sardegna comunica che da questa mattina è in corso nelle campagne di Orgosolo, in località Pradu, un nuovo intervento “di controllo del territorio e quindi di abbattimento di maiali lasciati al pascolo brado illegale, non registrati, mai sottoposti a controlli sanitari e di ignota proprietà”.

Fino alle 11.30 erano stati depopolati 225 capi. L’operazione è condotta dal personale dell’UdP in stretto coordinamento con la Prefettura e la Questura di Nuoro e i corpi di polizia nazionali. Nelle prossime ore, a intervento concluso, saranno comunicati maggiori aggiornamenti.