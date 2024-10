Dopo la task-force della Regione che ieri ha provveduto alla uccisione di un centinaio suini di allevamenti privati non in regola, il sindaco di Desulo Gigi Littarru si dice pronto a dimettersi.

Le attività ispettive hanno infatti interessato un allevamento abusivo in località “Ghili Ghili”, individuato come quello dal quale alcuni suini si allontanavano per raggiungere indisturbati il centro abitato.

Imponente la macchina amministrativa attivata con circa 40 dipendenti.

Tre i blocchi stradali attuati dalla Questura di Nuoro e dai vicini Commissariati di Polizia, uno in località Tascusì, l’altro in località Gudditgorgiu e l’ultimo in località Ghili Ghili per isolare l’allevamento e consentire il regolare svolgimento delle operazioni sanitarie.

“Può un sindaco, un uomo, passare la sua vita pubblica e privata sotto pressione costante? La risposta è no. Alla lunga ci si stanca e tutte le energie spese inutilmente, sfiancano anche uno come me abituato a lottare”, dice con profonda amarezza il primo cittadino desulese.

“Può un uomo, un sindaco, vivere e lavorare in un paese dove anziché parlare delle cose buone e belle, si è costretti a giustificare le scelte scellerate di stato regione?

Ci chiudono gli ospedali, le scuole, i servizi, ci tagliano in trasferimenti e quei pochi soldi che abbiamo non gli possiamo investire. ?Come se non bastasse ti prendono di mira, ti denigrano, minacciano e ti sparano dentro casa.? Come risposta ottieni rinvii a giudizio e querele da quelli che poco prima ti hanno minacciato.? Potrei andare avanti per ore, mi fermo e dico solo una cosa, se devo fare il bravo soldato allineato e coperto, me ne torno al mio lavoro e almeno lì sono certo di vivere la mia vita e quella dei miei familiari serena.?

Morale della favola, o si trovano risposte concrete e definitive, oppure due righe e mi dimetto.?

Tanto viviamo in un tempo dove Governo, province enti regionali vengono retti e governati da commissari scelti dalla politica, che rispondo alle scelte dei Palazzi cagliaritani.?Io le mie scelte le faccio con la diligenza del buon padre di famiglia è un buon padre tratta i?Propri figli alla stessa identica maniera, li protegge e difende ma quando sbagliano fa capire loro dove e come hanno sbagliato.?Lo ripeto da tempo – conclude Gigi Littarru - il paese ha bisogno di restare coeso, il paese deve parlare discutere e trovare soluzioni nell'interesse generale".