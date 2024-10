Lo dice il segretario regionale Pd Emanuele Cani , in una nota.

"Incoraggiamo la Giunta regionale a mantenere fermo il proprio impegno a contrastare ogni forma di allevamento suinicolo illegale e a far valere senza ulteriori tentennamenti con la massima determinazione presso il Governo e la Commissione Europea gli eccellenti risultati ottenuti dalla Sardegna in materia di controllo ed eradicazione della Psa grazie al programma di eradicazione avviato nel 2015 - aggiunge - Il perdurare dell'embargo e la assenza di risultati tangibili per gli allevatori sardi del gran lavoro svolto e dell'impegno profuso in tema di eradicazione di questa malattia danno spazio a pochi facinorosi a fomentare il malcontento presente nelle nostre campagne".