Il commissario europeo alla Salute e alla Sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis è arrivato in mattinata a Cagliari dove ha preso parte a un tavolo sulla peste suina africana. Ha incontrato prima l'Unità di progetto per l'eradicazione istituita dalla Regione nel 2014 e gli assessori alla Sanità Mario Nieddu e all'Agricoltura Gabriella Murgia. Poi il commissario ha presenziato a una riunione con i vertici di Coldiretti, Cia e Confagricoltura.

Gli addetti ai lavori dovranno mostrare ad Andriukaitis come la Sardegna abbia lavorato in questi anni per risolvere la crisi ottenendo risultati soddisfacenti. L'obiettivo è di ottenere il via libera per riprendere con l'esportazione delle carni.

"Sono mature le condizioni per voltare pagina, da 14 mesi non si registrano nuovi casi negli allevamenti dell'Isola", ha detto ieri il ministro Speranza ad Andriukaitis. Questo pomeriggio è in programma un incontro con il presidente della Regione Christian Solinas. Domani il commissario lituano sarà in Ogliastra, a Urzulei, dove lo attendono il sindaco e un gruppo di allevatori.