In Sardegna

Nel corso dell'audizione odierna dell'ANCI Sardegna in Commissione Sanità del Consiglio Regionale, sul tema degli amministratori di sostegno, il Presidente Pier Sandro Scano ha posto con forza la questione del sindaco di Desulo Gigi Littarru che, il 6 dicembre, comparirà in Tribunale a Oristano con la richiesta di rinvio a giudizio per la questione peste suina.