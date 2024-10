“A causa delle avverse condizioni metereologiche dei giorni scorsi è probabile che nei territori comunali si possano rinvenire carcasse di suini deceduti a causa del freddo e della neve. Qualora siano rinvenuti tali animali, privi di tatuaggi o segni di riconoscimento, l’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste suina africana ricorda ai Sindaci, responsabili in materia, che è opportuno adottare con tempestività i provvedimenti che dispongano lo smaltimento con modalità idonee a scongiurare pericoli per la salute pubblica”.

E’ quanto fa sapere e si legge in un comunicato stampa della Regione Sardegna.

“Le amministrazioni comunali potranno avvalersi della dovuta collaborazione dei Servizi veterinari territorialmente competenti, coordinati dal Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato regionale d’Igiene e sanità. Qualora necessario – continua la nota - i Comuni potranno inoltre contare sull’assistenza dell’Agenzia Forestas per l’individuazione dei siti più idonei all’interramento delle carcasse”.

In particolare la richiesta della Regione è stata inviata ai Comuni di Arzana, Baunei, Desulo, Dorgali, Fonni, Orgosolo, Seui, Seulo, Talana, Urzulei e Villagrande, “territori che oltre a essere stati interessati dal fenomeno nevoso sono anche quelli a maggior potenziale di diffusione della PSA”.

Fra i destinatari della nota anche l’Anci Sardegna, invitata ad assicurare la massima diffusione del documento.