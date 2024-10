L’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste suina africana (PSA) rende noto che ieri, in agro di Tonara, il personale della locale stazione del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale ha individuato tre maiali al pascolo brado illegale, non registrati all’anagrafe zootecnica, non identificati, di ignota proprietà e quindi mai sottoposto ai dovuti controlli sanitari.

Si sono attivate immediatamente le procedure previste dalle norme sul contrasto alla malattia coinvolgendo i veterinari dell’ASSL locale, in coordinamento con l’ATS, e il personale del Comune. Gli animali sono stati abbattuti, sottoposti a prelievo e campionatura per gli esami di rito, e quindi smaltiti secondo le norme di legge.

Alcuni cittadini, presenti durante le operazioni, hanno manifestato apprezzamento per l’intervento dell’Unità di Progetto, augurandosi che tali attività proseguano anche su altri casi, seppur assai isolati, che si trovano nel territorio del paese.