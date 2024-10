L’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste suina africana in Sardegna ha comunicato che giovedì scorso, 10 maggio, durante un’operazione di controllo del territorio, sono stati individuati e abbattuti 27 maiali nelle campagne di Desulo e 30 in quelle di Ovodda.

“I suini – ha spiegato l’Unità di Progetto - erano al pascolo brado illegale, non registrati nell’anagrafe animale, mai sottoposti ai dovuti controlli sanitari e di proprietà ignota”.

L’intervento è stato coordinato dall’UdP in stretta e costante collaborazione con la Prefettura e la Questura di Nuoro. Alle attività hanno partecipato gli uomini del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale, i veterinari dell’ATS e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale, il personale dell’Agenzia Forestas e le forze di polizia nazionale.