L’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste suina africana in Sardegna comunica che oggi, durante un operazione di controllo e monitoraggio del territorio in agro di Orgosolo, “sono stati abbattuti 57 maiali allo stato brado illegale, non registrati, mai sottoposti a controlli sanitari e di ignota proprietà”.

I suini sono stati individuati in un area particolarmente impervia nelle località Sas Vaddes e Sa Senepida, ai confini tra le campagne di Orgosolo e Urzulei. L’intervento, coordinato dall’UdP in stretta collaborazione con la Prefettura e la Questura di Nuoro, ha visto impegnati uomini e donne del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dell’ATS, dell’Agenzia Forestas, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale e delle forze di polizia nazionale.