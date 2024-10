L’Unità di Progetto (UdP) per l’eradicazione della Peste suina africana (PSA) in Sardegna comunica che oggi, in diverse località dell’agro di Baunei, "sono stati ritrovati, radunati e quindi abbattuti dei gruppi di maiali al pascolo brado illegale (varie decine di capi), non registrati all’anagrafe zootecnica, mai sottoposti ai necessari controlli igienico sanitari e di cui non è stato possibile individuare i proprietari".

"Nell’ambito delle numerose iniziative di contrasto alla diffusione della PSA, le attività di monitoraggio del territorio da parte degli uomini dell’UdP sono costanti - ribadisce l' UdP -, soprattutto nelle aree meno accessibili di Barbagia e Ogliastra dove sono ancora presenti gli ultimi branchi consistenti di suini bradi".

Agli interventi di oggi, sempre organizzati in stretta e costante collaborazione con la Prefettura e la Questura di Nuoro, hanno partecipato i veterinari dell’ATS e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale, gli uomini del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale, il personale dell’Agenzia Forestas.

Le operazioni, iniziate all’alba e concluse nel primissimo pomeriggio, si sono svolte senza alcun tipo di imprevisto o rallentamento rispetto al programma prefissato.