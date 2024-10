Il comune di Desulo si prepara a mettere in campo azioni capaci di debellare definitivamente la peste suina, mettendosi a fianco degli allevatori affinché i pascoli possano essere legalizzati quanto prima.

<<Nel nostro paese i maiali non devono rappresentare un problema, ma una grande risorsa>> dice il primo cittadino. <<Stiamo facendo il possibile per poter valorizzare al meglio questo settore e in questo senso abbiamo avviato una collaborazione attiva con gli enti preposti per risolvere il problema della peste suina. Con l’agenzia regionale Laore stiamo cercando di sottoscrivere un protocollo d’intesa per studiare al meglio la situazione>>.

Il sindaco Littarru spiega che l’amministrazione comunale sta ricevendo la massima disponibilità anche da parte della Regione.

<<Abbiamo attivato una campagna di sensibilizzazione per convincere gli allevatori a mettersi in regola. Per fortuna qualcosa si sta già muovendo. Abbiamo ricevuto, infatti, una decina di domande con le quali gli allevatori chiedono di poter regolarizzare la loro posizione. Una volta denunciati i maiali esistenti, la Asl procederà ai controlli di rito per poi iscriverli all’anagrafe e assegnare un codice aziendale. Solo in questo modo gli allevatori potranno avere la possibilità di realizzare porcilaie o allevamenti e garantire la produzione di prodotti di nicchia>>.