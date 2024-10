Potrebbe esserci l'omofobia all'origine di un pestaggio avvenuto in strada a San Sperate, paese ad una ventina di km da Cagliari. Vittime un ragazzo di 17 anni e una sua amica 18enne. I due sono stati aggrediti e picchiati da altri tre o quattro ragazzini che hanno anche ripreso il pestaggio con un cellulare, facendo poi circolare il video sui social network. Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di San Sperate e della Compagnia di Iglesias.

L'episodio è avvenuto ieri sera in piazza Deledda. Il minorenne e l'amica, che non abitano a San Sperate, hanno raggiunto la zona per incontrare delle persone, probabilmente dei conoscenti.

Mentre si trovavano in piazza sono saltati fuori i quattro ragazzi che hanno iniziato a insultarli - a quanto si apprende per i loro gusti sessuali - poi dalle parole sono passati alle botte: calci, pugni, schiaffi. La diciottenne e il ragazzo sono riusciti a reagire agli aggressori che dopo qualche minuto si sono allontanati.