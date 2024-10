Confermato dalla gip Ermengarda Ferrarese il provvedimento della custodia in carcere a Uta per Nicola Loddo e Francesco Carta, 23 e 32 anni, i due giovani accusati di tentato omicidio per la brutale aggressione avvenuta sul litorale del Poetto la notte fra sabato e domenica.

I due avrebbero aggredito un ragazzo, Lorenzo Porru, 23enne di Quartu, perché questi gli avrebbe negato una sigaretta. Il giovane è uscito ieri dal coma farmacologico ed è stato trasferito nel reparto di neurologia dell'ospedale Brotzu di Cagliari.

Gli imputati, difesi dagli avvocati Miriam Manca e Sandro Sassu, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma davanti alla giudice avrebbero rilasciato alcune dichiarazioni spontanee.