I carabinieri di Santa Maria Navarrese avrebbero individuato il responsabile della violenta aggressione di cui fu fatto vittima, il 9 settembre scorso, un uomo originario di Gairo e residente a Lotzorai. Il malcapitato fu trovato solo l'indomani, riverso a terra e privo di sensi, nella propria abitazione.

Nella casa non vi erano segni o tracce particolari, il luogo era pulito e sostanzialmente ordinato, ma l’uomo aveva dei segni sul volto che hanno messo in allarme i militari della Stazione di Santa Maria Navarrese.

Dopo un’accurata attività di indagine per capire cosa fosse successo è stato accertato che la vittima, la sera prima, mentre si trovava presso un esercizio pubblico di Lotzorai, avrebbe avuto una discussione con un uomo di Tortolì che conosceva. L’abuso di alcool o l’argomento della discussione avrebbero fatto precipitare la situazione portando i due a scontrarsi in una colluttazione. Un pugno sferrato dal rivale avrebbe fatto perdere l'equilibrio all'uomo originario di Gairo, che sarebbe caduto a terra sbattendo anche il capo.

La vittima, ripresasi poco dopo, sarebbe comunque riuscita a raggiungere la propria abitazione per poi perdere i sensi durante la notte a causa del trauma. Ora l’uomo è in gravi condizioni presso l’ospedale di Nuoro. I militari, oltre a ricostruire la dinamica dei fatti, sono riusciti a identificare l’aggressore che è stato denunciato per lesioni personali gravissime.