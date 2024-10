Sette persone denunciate, l’età dei soggetti è poco più che adolescenziale (c’è anche un 14enne) che dovranno rispondere in Tribunale a vario titolo di reati come lesioni gravi ai danni di altrettanti coetanei rimasti feriti e contusi dopo le botte fuori dai locali.

Tra via Contivecchi (dove c’è il Jko), in via Newton (piazzale esterno zona parcheggi disco Cocò) e al Poetto (la storica sede del Lido), nei mesi scorsi si sono verificati diversi brutali episodidi pestaggi in cui sono rimasti feriti giovani vittime, finite poi all’ospedale.

Grazie ai filmati delle telecamere e soprattutto sentendo diverse decine di testimoni rintracciati dai poliziotti, gli investigatori della Mobile e insieme ai colleghi dell’Amministrativa, è stato possibile dare un volto ai responsabili delle risse scoppiate sia d’estate che d’inverno.

Gli agenti hanno identificato chi ha picchiato a suon di calci e pugni alcuni ragazzi, che dovranno ora rispondere di vari reati, mentre nel frattempo l’associazione Gruppo Sardegna Soccorso ha preventivato in sinergia con i gestori del Room Club di via Newton un’attività di presenza con tre soccorritori all’esterno del locale: l’obiettivo sarà quello di gestire “eventuali emergenze” che si dovessero verificare durante la serata di oggi.