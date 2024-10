Naufragio questa notte nello specchio di mare tra Castiadas e Muravera, per un peschereccio di 14 metri, il Nibbio di Cagliari.

Salvati dalla Guardia costiera i due pescatori che si trovano a bordo e che avevano utilizzato una zattera di salvataggio per allontanarsi. L'allarme è scattato intorno all'una quando l'imbarcazione si trovava vicino a nord est dell'isola di Serpentara.

Il peschereccio a causa di un problema meccanico, a quanto pare legato alla cella frigorifera, ha iniziato a imbracare acqua. Quando i pescatori si sono accorti della situazione era già tardi, i due hanno lanciato l'allarme e poi hanno lasciato il peschereccio a bordo di una zattera.

Sul posto intanto sono arrivate le motovedette Cp 307 della Capitaneria di Porto e dei vigili del fuoco. La Guardia costiera ha soccorso i due marinai e li ha trasportati in porto a Cagliari mentre i vigili del fuoco hanno verificato che non ci fossero sversamenti in mare di idrocarburi. Il peschereccio è affondato in una zona in cui la profondità raggiunge i 70 metri.

I due pescatori stanno bene e oggi saranno sentiti dalla Guardia costiera che si sta occupando di ricostruire l'incidente. Sicuramente in giornata nella zona del naufragio saranno eseguito sopralluoghi e scatteranno le operazioni per l'eventuale recupero.