Nell'ambito dei controlli effettuati sulla filiera della pesca, oggi, gli uomini della Capitaneria di porto di Oristano, sotto il coordinamento del 13° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Cagliari, hanno sequestrato due reti detenute a bordo di due pescherecci ormeggiati presso il porto industriale di Oristano, ma provenienti da Mazara del Vallo.

Il personale della Guardia Costiera, durante l’ispezione ha accertato che entrambi i pescherecci detenevano una rete irregolare secondo la normativa comunitaria. I militari hanno contestato ai due comandanti la detenzione di attrezzi da pesca non consentiti e hanno proceduto ad elevare sanzioni amministrative per un totale di 6.000 euro, nonché al sequestro delle reti che sono state sottratte all’uso e debitamente poste sotto custodia dell’Autorità Marittima.

L’utilizzo di reti irregolari nuoce gravemente all’ecosistema marino, in quanto la non conformità della dimensione delle maglie che compongono tali attrezzi ne modifica significativamente la selettività e permette, dunque, la cattura di esemplari di taglia inferiore a quella consentita, nonché ancora in fase di crescita e riproduzione.

Gli uomini e le donne della Guardia Costiera di Oristano sono impegnati quotidianamente nelle attività di contrasto alla pesca illegale e nel controllo della filiera ittica, al fine di evitarne il sovrasfruttamento e farne rispettare gli obblighi e i divieti imposti dall’Unione Europea e dallo Stato italiano.