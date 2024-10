Domani è il Pesce d'aprile e anche se ai tempi del Coronavirus in pochi saranno in vena di fare scherzi, difficile dimenticare il tradizionale appuntamento con il primo giorno di questo mese. Fa impressione, inoltre, che in alcuni Paesi sia addirittura fuorilegge. In Thailandia, per esempio, il governo ha fatto sapere via Twitter che gli scherzi tradizionali saranno punibili con pene fino ai 5 anni di carcere.

Tra leoni da tastiera e creatori di fake news, soprattutto tra i social, domani è dunque il fatidico 1° aprile, ma è bene ancor di più stare molto attenti a non creare notizie false, tendenziose tese a creare allarmismo sociale: “Domani è Primo Aprile e, poiché la mamma degli imbecilli è sempre incinta – rammenta l’avvocato Gianfranco Piscitelli - a qualcuno potrebbe venire in mente di fare qualche Pesce d'Aprile giocando sulla tragedia che stiamo vivendo. Vi rammento che siamo tutti in tensione e sotto stress e molti ci potrebbero cascare non perché stolti ma perché non sono preparati a cotanta idiozia. E’ pericoloso. Avverto che, il primo che fa qualcosa del genere mettendo a rischio l'integrità psico-fisica della gente, specialmente i non più giovani – dice il legale - provvederò a segnalarlo sia a Facebook o altro social che, se del caso, all'Autorità Giudiziaria. Non vuole essere una minaccia ma, poiché ci può essere chi lo fa o ha pensato di farlo in buona fede, per goliardia, noia o altro, ho preferito anticipare così ci si riflette. Un abbraccio a tutti e serena notte. Andrà tutto bene”.