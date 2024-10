Pesce congelato spacciato per "fresco". Scatta il sequestro di 150 kg di prodotto ittico presenti nella cella frigo ma anche la denuncia del titolare per "frode in commercio".

E' accaduto in Costa Smeralda in una nota struttura ricettiva con ristorante annesso ad Arzachena. Il blitz della Guardia Costiera de La Maddalena è scattato nell'ambito dei controlli nel settore della filiera ittica nel periodo clou della festività di ferragosto.

Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori ristoranti, hotel, camping, chioschi e stabilimenti con servizio di ristorazione annesso. "Le attività di controllo sulla filiera ittica, finalizzate alla tutela del consumatore ed al rispetto della vigente normativa continueranno anche nei prossimi giorni", fa sapere la Capitaneria di porto di La Maddalena.