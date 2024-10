Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, 16 giugno, nel bacino del Coghinas. Tre amici stavano pescando nel territorio di Tula a bordo di una barca, quando il natante si è rovesciato. Uno di loro è annegato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. La vittima è originaria del Modenese, si chiamava Medardo Malagoli, aveva 78 anni.

Il nucleo NSSA di Sassari è stato chiamato per l'intervento presso il lago di Tula per soccorso a persona e recupero di imbarcazione incidentata. Sul luogo era presente la partenza 8A di Ozieri il 118, ed i Carabinieri della stazione di Ozieri. Il nefasto epilogo di una comune giornata di inizio estate ha riportato un brutto incidente sulle acque del lago di Tula. Un'imbarcazione con a bordo 4 persone per cause ancora da accertare è scuffiata.

A circa trenta metri dalla riva solo tre persone sono riuscite a arrivare a riva a nuoto la quarta affogata è stata trascinata a riva dai superstiti. Sul luogo il servizio Elisoccorso del 118 ha evacuato le tre persone salve e la persona deceduta. Mentre i Sommozzatori sono intervenuti in basso fondale con l'ausilio della moto d'acqua in dotazione. Una volta individuata la prua della barca affondata è stata riportata in superficie, capovolta svuotata e trainata a terra sino al punto di varo della stessa.

La magistratura ha richiesto il recupero dell'imbarcazione. I superstiti sono attualmente in osservazione presso l'ospedale Civile a Sassari. I Sommozzatori e la partenza 8A hanno abbandonato la zona di intervento solo dopo aver constatato che non ci fossero altre vittime sul luogo.