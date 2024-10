Domenica scorsa, la guardia costiera di Porto Torres ha sanzionato un pescatore subacqueo, con una multa di 5mila euro, per aver pescato 15 kg di pesce nell’area industriale del porto di Porto Torres, zona vietata alla pesca.

Tutta l’attrezzatura è stata sequestrata dai militari, mentre il pescato, orate, spigole, corvine e saraghi, è stato distrutto in quanto considerato non idoneo per il consumo umano, come certificato dal Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti di origine Animale dell’Asl di Sassari intervenuto sul posto.