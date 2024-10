Un pescatore professionale in balia delle correnti marine è stato salvato mercoledì scorso dalla Squadra Nautica della Polizia di Stato.

Gli agenti, a bordo dell'unità navale PS 663, durante un servizio di pattugliamento delle acque interne del Golfo di Oristano, ha avvistato un natante con a bordo una persona che agitava le braccia in segno di aiuto.

L’imbarcazione, con al timone un 53enne di Terralba, è stata immediatamente raggiunta e rimorchiata in sicurezza fino alla laguna di Marceddì.

Il pescatore ha raccontato di essere stato in balia delle correnti marine per circa un’ora prima dell’arrivo dei soccorsi in seguito allo spegnimento improvviso del motore.