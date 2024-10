Proseguono anche con l'utilizzo di un elicottero della Polizia le ricerche del pescatore di 47 anni scomparso ieri notte nello stagno di Cabras, nell'Oristanese.

I vigili del fuoco, con i sommozzatori arrivati da Cagliari, ma anche i pescatori con le loro barchette sono impegnati da ore alla ricerca di tracce del disperso. L'uomo era uscito per una battuta di pesca a bordo del suo gommone nella serata di ieri. Ad attenderlo a riva la sua compagna con il figlio. Già in partenza, da quanto si apprende, il gommone aveva problemi alle valvole e imbarcava acqua, ma nonostante questo il 47enne si è allontanato dalla riva.

Quando il natante è improvvidamente affondato, ha trascinato sott'acqua anche il pescatore. La compagna ha subito fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno iniziato a cercarlo anche con i sommozzatori. Ma a causa della visibilità scarsa non è stato possibile immergersi in profondità. Anche oggi le acque torbide dello stagno non consentono le immersioni, le ricerche proseguono a pelo d'acqua con i mezzi dei vigili del fuoco, con l'elicottero e le moto d'acqua della polizia. Quello che resta del gommone è stato recuperato.