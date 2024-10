Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di San Teodoro hanno arrestato per furto 3 oristanesi dediti alla pesca in zona proibita.

In particolare, i militari, in quel momento in pattuglia di notte, mentre stavano controllando le zone limitrofe del centro abitato del paese sono state attirate da un furgone lasciato parcheggiato nei pressi dello stagno. Dopo un po’ di tempo che li stavano osservando, i militari si sono accorti che due persone, su una piccola imbarcazione, stavano pescando all’interno dello stesso stagno, mentre un’altra li stava aspettando poco distante dal furgone, in modo da avvertire i complici se fosse arrivato qualcuno a controllare.

Capite le loro intenzioni, i militari hanno subito controllato il “palo”, mentre gli altri due sulla barca hanno immediatamente tentato di disfarsi del pescato rigettandolo nello stagno, ben consapevoli che stavano pescando abusivamente in una “zona di interesse comunitario” e concessa per la piscicoltura in esclusiva a una società ittica.

I tre oristanesi, già conosciuti alle forze dell’ordine, sono quindi stati arrestati con l’accusa di furto aggravato.