Le Fiamme Gialle della Stazione Navale di Cagliari hanno sventato un ennesimo atto di bracconaggio nell’ambito di un’operazione coordinata dal Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari su tutto il territorio regionale.

Alle prime luci dell’alba, i finanzieri hanno sorpreso due sub intenti a pescare nelle acque davanti al Porto Canale, zona vietata.

Secondo quanto riferito, i pescatori di frodo, notata la presenza dei militari, hanno cercato di fuggire ma sono stati fermati dall’equipaggio dell’unità navale della Guardia di Finanza che li ha sorpresi con tre ceste stracolme di ricci di mare per un totale di oltre 1.500 esemplari. Erano ancora in vita e sono stati rigettati in mare.

I sub rischiano una multa tra 2mila e 12mila euro oltre al sequestro dell’intera attrezzatura utilizzata.

Le indagini hanno inoltre consentito di sequestrare nei quartieri Poetto e Is Mirrionis e al mercato di Sant’Avendrace oltre 7 chili di polpa di riccio confenzionata in vasetti senza la minima garanzia della tracciabilità del prodotto, 5mila ricci sotto taglia e dieci chili di ostriche in scarse condizioni igenico-sanitarie.

Sono otto le persone verbalizzate e multe tra 6mila e 36mila euro.