Un’operazione di polizia marittima a tutela dell’ambiente marino e del rispetto delle leggi sulla pesca è stata portata a termine nella mattinata di oggi, in località “La Vignaccia”, dagli uomini della Guardia Costiera di Castelsardo, dipendente dalla Capitaneria di Porto Torres. L’attività ha portato al sequestro di una cesta di ricci di mare (Paracentrotus lividus) e di tutta l’attrezzatura impiegata da un pescatore per la cattura, oltre alla sanzione amministrativa di mille euro prevista dalla normativa in materia per la pesca sportiva del riccio.

L’operazione, coordinata dalla Direzione Marittima di Olbia al Comando del Capitano di Vascello (CP) Maurizio Trogu, ha permesso di impedire che il prezioso echinoderma finisse attraverso canali illeciti sulle tavole dei consumatori per essere mangiato crudo o utilizzato in polpa. L’attività è iniziata intorno alle ore 11 di oggi quando, durante la normale attività di controllo del litorale, i militari della Guardia Costiera hanno rinvenuto un pescatore subacqueo in attività di pesca del riccio di mare. All’atto dei controlli di rito, il pescatore è risultato sprovvisto dell’autorizzazione regionale per l’esercizio della pesca subacquea professionale.

I ricci sequestrati sono risultati ancora vivi e, nel rispetto della normativa vigente e dell’ecosistema marino, si è provveduto al loro rigetto in mare.

A questo proposito, il Comando della Capitaneria di Porto di Porto Torres ricorda che la normativa regionale prevede che i pescatori sportivi possano catturare i ricci di mare solo nelle giornate di sabato, domenica e festivi, con un limite giornaliero fissato a 50 esemplari.

Il Capitano di Fregata (CP) Emilio Del Santo, Comandante della Capitaneria di porto di Porto Torres fa sapere che “i controlli in mare e sul litorale saranno regolari al fine di tutelare la salute dei consumatori e, in generale, si invitano tutti ad acquistare o consumare prodotti ittici di cui sia certificata la tracciabilità e per la quale sia comprensibile l’etichetta contenente le informazioni obbligatorie”.