Un 42enne di Villa San Pietro è stato sorpreso dalla Forestale dopo aver pescato Un 42enne di Villa San Pietro è stato sorpreso dalla Forestale dopo aver pescato abusivamente centinaia di ricci di mare a Nora (Pula).

Il pescatore è stato sorpreso da una pattuglia mentre prelevava i ricci da una barca per caricarli sulla propria auto. Fermato, è stato trovato in possesso di 400 ricci sequestrati dai forestali e subito liberati in acqua.

Il regolamento regionale per la stagione 2022/2023, infatti, prevede il divieto di pescare ricci di mare la domenica, il lunedì e il martedì (nel circondario di Porto Torres è vietato il lunedì, martedì e mercoledì).