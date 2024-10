Durante la mattinata di oggi, 23 dicembre 2014, il personale della Motovedetta CP 559 della Guardia Costiera di Alghero ha fermato tre pescatori sportivi che, in località Punta Negra, stavano pescando ricci con l’ausilio di un natante in vetroresina.

A seguito di un controllo effettuato a bordo, è stata riscontrata la presenza di un numero eccessivo di esemplari prelevati, circa 1.800. Inoltre, gli stessi ricci sono stati pescati con l’ausilio delle bombole.

Il Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo ricorda, infatti, che per i pescatori non professionisti è vietato l’utilizzo di apparecchi di auto respirazione e che il limite massimo di cattura è di 50 ricci per persona.

Alle persone fermate sono stati contestati diversi illeciti amministrativi ed elevate sanzioni per un totale di oltre 5.000 euro, oltre al sequestro delle attrezzature e dei ricci che, essendo ancora vivi, sono stati liberati in mare all’interno del Golfo di Alghero.

L’attività, svolta sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Olbia e della Capitaneria di Porto di Porto Torres, si affianca ai controlli sulla filiera della pesca in atto in questi giorni anche presso ristoranti, pescherie e supermercati e finalizzati a verificare che, in occasione delle prossime festività, i prodotti ittici che arrivano sulle tavole degli Algheresi siano controllati e di provenienza lecita.