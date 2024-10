La Guardia Costiera di Cagliari, nell’ambito delle attività mirate a contrastare illeciti in materia di pesca, nella notte tra il 9 ed il 10 giugno scorsi, ha individuato e sanzionato un peschereccio a strascico all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara. L'imbarcazione stava transitando in un'area nella quale la navigazione è vietata.

In tarda notte i militari, a bordo di un’unità navale del Corpo, hanno fermato il peschereccio contestando la navigazione in zona non consentita e rilevato irregolarità nella composizione dell’equipaggio ingiungendo l’interruzione dell’attività di pesca ed il ritorno in porto a Cagliari.

Il divieto di transito per unità e, in particolare, per pescherecci all’interno dell’Area Marina Protetta è sancito dalla legge quadro sull’istituzione delle Aree Marine Protette, la quale dispone che in esse “sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area” tra le quali rientra appunto la navigazione.