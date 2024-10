Nella mattinata di ieri, 19 maggio, i Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Sanluri hanno tratto in arresto un uomo per Stalking e porto abusivo di armi.

Verso le 06,00 una donna, particolarmente agitata, ha contattato il 112 per chiedere aiuto, in quanto un uomo, a lei conosciuto in quanto da tempo da lui perseguita, stava entrando in casa.

I Carabinieri, subito intervenuti nell’abitazione di Guamaggiore, hanno trovato l’uomo, Maurizio Congiu, 51enne del paese, con precedenti penali, che aveva già scavalcato la recinzione ed era nascosto nel cortile di casa.

Alla vista dei Carabinieri ha tentato di fuggire, ma è stato subito bloccato e disarmato di un machete di 40 cm che teneva in pugno. A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso anche di un coltello con lama di 14 cm.

Solo a quel punto la donna, 33enne casalinga, nubile, è potuta uscire di casa, così come i suoi familiari, da lungo tempo, quasi 3 anni, ostaggio delle ossessioni dell’uomo nei suoi confronti, fatte di appostamenti, telefonate con proposte a sfondo sessuale, minacce e insulti, ma che la giovane, ed i suoi familiari, non ha mai denunciato per paura. Congiu, condotto in Caserma, dopo colloquio con il PM di turno, in particolare circa la pericolosità e la recidività del soggetto, veniva tratto in arresto. L’intervento ha forse scongiurato ben altre e più gravi conseguenze, non essendo ancora noto il grado di ossessione che il CONGIU nutriva nei confronti della sua vittima.

Nella mattinata odierna sarà presentato davanti al Giudice del Tribunale di Cagliari, per la convalida dell’arresto.