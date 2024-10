Nella mattinata di ieri personale della Sezione Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant'Elena, unitamente a personale della Sezione Falchi della Squadra Mobile, della Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Compartimento di Polizia Stradale di Cagliari e dell'Unità Cinofila di Abbasanta, ha eseguito due perquisizioni nelle abitazioni di un 49enne P.S., 49enne residente a Quartucciu, e di un 47enne, Giovanni Cambai, residente a Maracalagonis.

Nel corso della perquisizione nell’abitazione del primo, gli Agenti della Polizia Stradale, più precisamente nel cortile, avrebbero scoperto uno stabile adibito ad officina non autorizzata i cui locali sono stati posti sotto sequestro preventivo L’uomo è stato pertanto denunciato.

La perquisizione presso l'abitazione di Cambai, invece, avrebbe permesso di rinvenire una baionetta, un revolver, una doppietta ad avancarica e un pezzo di carabina calibro 22 in pessimo stato di conservazione e inidonee allo sparo, una carabina ad aria compressa di potenza superiore a 7,5 joules. Tutte le armi erano detenute illegalmente.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche 3,1 chilogrammi di hashish, divisi in 12 buste termosaldate, 20 involucri di carta stagnola per un peso complessivo di circa 20 grammi ed un sacco con rami ed infiorescenze del peso di circa 1.800 grammi, oltre ad un bilancino di precisione ed attrezzatura per il confezionamento.

L’uomo è stato arrestato.