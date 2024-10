Vendevano su Internet pernici sarde catturate e detenuta illegalmente. Due persone sono state denunciate dal Nucleo Investigativo dell'Ispettorato del Corpo Forestale di Cagliari e dal personale della stazione Forestale di Isili.

Dopo una segnalazione, fingendosi acquirenti, gli agenti si sono presentati all'appuntamento concordato in borghese i Forestali e dopo avere ricevuto una gabbia con tre esemplari di pernice sarda si sono qualificati sequestrando i volatili e denunciando due persone per cattura e commercio illegale di fauna selvatica. Un reato punito con una pena sino a sei mesi di reclusione e l'ammenda sino a 4 mila euro.

"Il mercato clandestino di fauna selvatica viva è un fenomeno in evoluzione e generalmente rivolto ad acquirenti interessati al ripopolamento di zone di caccia faunisticamente in degrado o per un utilizzo come richiamo vivo, pratica vietata in Sardegna - spiega la Forestale - Gli animali sottoposti a sequestro dopo visita veterinaria al Crav dell'Agenzia Forestas saranno rimessi in libertà in una zona protetta".