«La riqualificazione delle periferie urbane di Sassari non può aspettare il 2020». Sono queste le parole pronunciate dal sindaco di Sassari, Nicola Sanna alla notizia della sospensione dei finanziamenti per il Bando delle Periferie Urbane, votata ieri (7 agosto) al Senato.

Una preoccupazione che il primo cittadino ha voluto manifestare inviando una lettera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui chiede di rispettare gli accordi presi in precedenza.

«Sono undici i progetti già approvati in via definitiva ed esecutiva dal Comune di Sassari – ha proseguito Sanna -. Inoltre, il piano per il recupero dell'ex Sert è stato già affidato».

Risultano in fase di approvazione definitiva e successivo affidamento i restanti progetti che riguardano i quartieri di Baddimanna, Sassari 2, Latte Dolce e Santa Maria di Pisa, per un totale di 18 milioni di euro.

«Dalla rinascita di questi quartieri – ha aggiunto – e dalla loro ricucitura con il centro dipende lo sviluppo dell'aerea urbana e dell'intero territorio, con positive ricadute anche a livello occupazionale. L'impegno che il governo ha preso deve essere rispettato. Violarlo, o anche solo posticiparlo, significherebbe nuocere al futuro di molte città italiane».

«Spiace, infine, – ha concluso il primo cittadino – constatare che i sedicenti "amici del popolo" oggi al governo puntino a minare l'efficacia di un intervento atteso da oltre quarant'anni, e ispirato da uno dei migliori architetti al mondo, Renzo Piano».