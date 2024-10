Incendio auto località "Sa Arenariu", a Siniscola. Due squadre dei Vigili del Fuoco di Siniscola e di Nuoro, sono intervenute questo pomeriggio per estinguere un incendio che ha avuto origine da un'auto in sosta parcheggiata in uno stradello agricolo.

Le fiamme si sono propagate ad altre tre autovetture poste in prossimità, interessando anche la vegetazione circostante. Dai primi accertamenti le cause possono essere di natura elettrica. Oltre alle auto interessate non si segnalano danni a persone o cose. Sul posto squadre della Forestale Regionale, Forestas e Carabinieri.