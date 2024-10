Il Centro Funzionale Decentrato - Settore Meteo della Regione ha emesso un bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di domani, venerdì 13 agosto.

Come si vede dalla foto in basso, l’allerta rossa per pericolo di incendio riguarda diversi territori. Considerate quindi le condizioni, l’attenzione è ora allo stato di preallarme perché la situazione è tale che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale e della flotta aerea regionale.