Ci sarà un bambino sardo alla sessantaquattresima edizione dello Zecchino d'Oro. Si chiama Giuseppe, ha 7 anni e vive a Perfugas. Canterà "Il Reggaetonno" insieme a Irene, 8 anni di Fondi, in provincia di Latina.

La canzone (di Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti) gioca sull'assonanza tra il tonno e il sound che piace molto alle nuove generazioni. "La musica va, la musica va - questo il ritornello cantato dal coro - È un ballo che ti prende e ti dà felicità. Ti muovi di qui, ti muovi di lì. Tuffandoti nell'onda, come un pesce così".

Giuseppe è il quarantatreesimo interprete sardo della storia della manifestazione canora. Tutta l'isola tiferà per lui nei tre appuntamenti pomeridiani del 3, 4 e 5 dicembre in diretta su

Rai1 dallo studio televisivo dell'Antoniano di Bologna.

A condurre i primi due pomeriggi Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre per la finale, domenica 5 dicembre, il duo prenderà posto in giuria per lasciare il testimone al direttore

artistico, Carlo Conti. Quattordici le canzoni in gara, 31 gli autori di testi e musiche, tra i quali importanti firme del panorama musicale italiano come Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo, Flavio Premoli (Pfm), Luca Mascini (Assalti frontali).

Giuseppe è stato scelto tra migliaia di bimbi durante il casting dello Zecchino d'Oro, anche quest'anno on line. Tra i protagonisti delle canzoni animate anche due sardi per il brano Clap clap. Sono Michela Anedda. Animatrice e regista di animazione, è specializzata nella tecnica della stop motion. Nel 2013 ha conseguito il Master of Arts in animazione tradizionale al College of Art dell'Università di Edimburgo, producendo Cogas, un cortometraggio di animazione a tema sardo che viene selezionato in più di 60 festival nazionali e internazionali.

Con lui Alessio Degortes, nato nel 1995 ad Olbia. Dopo aver conseguito il Diploma di istruzione secondaria di indirizzo Amministrativo Marketing e Finanza ha frequentato un corso biennale di fumetto con un docente dell'Accademia delle Belle Arti di Sassari. Tra gli autori di canzoni anche Flavio Careddu, originario di Posada: un suo brano si era aggiudicato lo Zecchino d'oro due anni fa.