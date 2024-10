La Direzione Aziendale della Asl di Sassari comunica alla popolazione che nell’ambito territoriale 1.5 del Distretto di Sassari, dalla giornata di oggi, 5 aprile, hanno preso servizio a Perfugas due nuovi medici di Medicina Generale con incarico di titolarità.

Si tratta del Dott. Gian Quirico Piana e del Dott. Fabio Finà, ai quali è stato conferito un incarico di titolarità di Assistenza Primaria nell’ambito 1.5 del Distretto di Sassari, comprendente i Comuni di Bulzi, Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Sedini.

I due medici svolgeranno l’attività presso i locali di via Sandro Pertini, nel Comune di Perfugas.

Osserveranno i seguenti orari:

Dott. Gian Quirico Piana: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.00; martedì e giovedì, dalle ore 16.00 alle 18.00.

Dott. Fabio Finà: lunedì e venerdì, dalle ore 16.00 alle 18.00; martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 10.00 alle 12.00.

Per effettuare la scelta del medico è possibile presentarsi in uno degli sportelli Scelta e revoca del medico del Distretto di Sassari, e in particolare in quello di Perfugas, in via Toti (ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 12.30; lunedì e mercoledì, dalle ore 15.00 alle 16.30). E’ possibile effettuare la scelta anche inviando una e-mail all’indirizzo sportellosau.perfugas@aslsassari.it , in questo caso è necessario allegare la Carta di identità, il codice fiscale e, in caso di minore, la carta di identità di uno dei genitori. Per ulteriori informazioni riguardanti la scelta del medico è possibile contattare l’Ufficio al seguente numero di telefono: 079 564340.

Per garantire la continuità assistenziale dei pazienti più fragili, il Distretto di Sassari comunica che rimarranno provvisoriamente attivi gli ambulatori Straordinari di comunità territoriali (Ascot) dei comuni di:

Chiaramonti, via San Giovanni (tel. 079/569097): lunedì, dalle ore 15.00 alle 20.00

Laerru, via Grazia Deledda: martedì, dalle ore 15.00 alle 20.00

Martis, via San Giuseppe: mercoledì, dalle ore 08.00 alle 13.00

Bulzi, via Segni (dal 10 aprile): il mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 15.30