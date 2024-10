È stata riparata poco fa, dopo un lavoro perdurato per tutta la mattinata di oggi, la perdita idrica che per mesi ha allagato il pavimento di una abitazione di via Tuvumannu a Cagliari.

Acqua limpida che, da mesi, scorreva lungo le pendici della collina a Monte della Scuola Italo Stagno, creando pantani e attutando insetti, per poi allagare creando ulteriori disagi, la sede stradale in prossimità della rotonda tra le vie Is Mirrionis e Cadello.

È stato il Consigliere comunale di Cagliari Marcello Polastri a scrivere, più di un mese fa, alle istituzioni, sollecitando “un rimedio per porre fine sia allo spreco di acqua, sia per restituire la tranquillità perduta alla famiglia Casti: mesi fa - sostiene l’esponente di Sardegna Forte - nel cuore della notte, due cittadini Cagliaritani si sono ritrovati a vivere un incubo, con i pavimenti della cucina e delle camere da letto invasi dall’acqua. Per loro - dichiara felice Polastri - l’intervento degli operai comunali segna la fine di un incubo”.

Sono dello stesso avviso i coniugi Casti, “perché quest’acqua è fuoriuscita improvvisamente dalle mattonelle” racconta Franco Casti, proprietario dell’abitazione di via Tuvumannu 29, nella quale lo stesso ha dovuto “addirittura scavare nel pavimento, apposite canale per lo smaltimento dell’acqua potabile che, limpida, scorreva costantemente giorno e notte”.

“Ringrazio gli uffici comunali e la Polizia Municipale di Cagliari per l’ottimo lavoro svolto ed in particolare, la dirigente Arrais - conclude Polastri - per aver ascoltato le mie richieste e i solleciti, magari ripetuti ma necessari per porre fine ad un calvario per due nostri concittadini Cagliaritani”.