Questo pomeriggio a Ovodda un forte odore di gas ha fatto scattare l'allarme.



Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco e i carabinieri che hanno riscontrato una perdita di gas nelle tubature che attraversano la via Vittorio Emanuele e hanno provveduto a mettere in sicurezza la via principale del paese.

Sono ancora in corso le operazioni di verifica per accertare l'esatta posizione della perdita. L'impianto generale del gas è stato chiuso.

La via Vittorio Emanuele è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza e le auto parcheggiate sono state sgomeberate.

Da Cagliari è partita una squadra di tecnici affichè il problema possa essere risolto quanto prima.