Nel pomeriggio di ieri presso l’ingresso della Questura si è presentata una coppia di cittadini stranieri, di origine nigeriana, che hanno consegnato agli Agenti un portafogli contente documenti vari e la somma di circa 400€.

I poliziotti dopo aver espletato le formalità di rito tramite il Centro Operativo della Questura ed esprimendo alla coppia il vivo apprezzamento per il gesto di civiltà, hanno contattato il legittimo proprietario, un 40enne di Cagliari, attendendolo in Questura per riconsegnare quanto rinvenuto.