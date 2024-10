Brutto incidente, intorno a mezzanotte, sulla 131 al chilometro 98. Una donna di origine polacche, residente ad Arzachena, ha perso il controllo della propria auto, una Nissan Micra, ed è finita contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Siniscola che hanno trovato la donna già all’esterno della propria auto. Soccorsa dal 118, la conducente della Micra ha riportato solo alcune contusioni. La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura coinvolta e l’area interessata dall’incidente. Presente sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Siniscola per disciplinare il traffico e per i rilievi di legge.