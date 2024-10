Incidente stradale in viale Merello, a Cagliari. Un ragazzo, un 21enne cagliaritano, ha perso il controllo di una Fiat Punto e si è scontrato con un’auto in sosta alla sua destra. Dopo l’urto la Punto ha ruotato di 180 gradi e ha invaso la corsia opposta di marcia.

Il veicolo in sosta, invece, ha colpito una Peugeot 206 che, a sua volta, ha urtato una Opel Zafira. Il ragazzo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Brotzu in codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.