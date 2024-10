Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari, è intervenuta intorno alle 7:10 in via Borgo Sant'Elia, nel quartiere di Sant'Elia, a Cagliari, per un incidente stradale, dove, per cause ancora da accertare un'autovettura in corsa ha perso il controllo finendo sopra un albero.

Gli operatori del 115, giunti sul posto, hanno provveduto ad estrarre il conducente ferito, incastrato all'interno del veicolo affidandolo al personale sanitario invitato dal servizio di emergenza del 118 trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari, provvedendo alla messa in sicurezza del veicolo, della sede stradale e dell'area. Sul posto gli agenti della polizia locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.