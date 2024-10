Ha perso il controllo della sua auto, una Renault Clio, per cause in corso di accertamento, ed è finita fuori strada. E’ successo questa mattina sulla strada provinciale 12, Putifigari-Alghero. Al volante una signora di 54 anni, prontamente soccorsa dal personale sanitario e trasportata all'Ospedale di Sassari con elisoccorso dei Vigili del fuoco.

La sua prognosi è riservata.