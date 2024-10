Era alla guida della sua Fiat 600, all’improvviso ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sul muro di un palazzo. Brutto incidente stradale questa mattina nel quartiere Is Mirrionis a Cagliari. L’uomo, un 84enne cagliaritano, proveniva da via Meilogu, arrivato all'incrocio con via Mandrolisai, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e ha finito la corsa contro la parete dell’edificio.

L’anziano è stato immediatamente soccorso e trasportato dal 118 all’ospedale Brotzu con codice giallo. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge.