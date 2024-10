Un automobilista di Tissi, Giovanni Sanna, 69 anni, è morto oggi nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in seguito alle gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri.

L'uomo era alla guida di una Fiat Punto, lungo la Ossi-Tissi, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto finendo contro una parete rocciosa. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale a bordo di un'ambulanza medicalizzata, ma le sue condizioni non sembravano particolarmente gravi.

Nel corso della notte, invece, il quadro clinico è peggiorato e oggi l'automobilista è deceduto. Sul posto anche i vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Sassari.