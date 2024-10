Incidente mortale questo pomeriggio ad Orroli. Walter Vargiu, disoccupato di 43 anni, ha perso la vita mentre guidava la sua Renault Clio, nella circonvallazione nord del paese.

Ancora non si conosce l'esatta dinamica dell'incidente, ma da una prima ricostruzione dei Carabinieri giunti poco dopo sul posto, l'uomo dopo aver affrontato una curva avrebbe perso il controllo dell'auto, schiantandosi subito dopo sul guardrail. A nulla sono valsi i tentativi dei medici del 118 giunti per i soccorsi: l'uomo era morto sul colpo e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nel luogo dell'incidente per i rilievi sono arrivati i carabinieri della stazione di Orroli e della Compagnia di Isili che accerteranno le cause che hanno provocato l'incidente e la morte dell'uomo.