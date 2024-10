Ha perso il controllo dell’auto, un’audi A4 SW, e si è ribalto. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:30, a Elini, sulla SS 389, al km 179.

Sul posto è intevenuto il personale del 118 che ha trasportato il conducente della vettura, un nuorese di 53 anni, al’ospedale di Lanusei. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Non ha, invece, riportato lesioni il passeggero, un 34enne di Ollolai.

Sul posto anche i carabinieri della Campagnia di Lanusei che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.